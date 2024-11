Ein Kampfhund der Rasse American Stafford hatte in Kusey ein neunjähriges Mädchen angegriffen. Wie viele Risiko-Hunde leben in Stendal und Umgebung?

Stendal. - Der Hundeangriff auf ein neunjähriges Mädchen in Kusey in der Nähe von Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) hat im Ort für Bestürzung und Angst gesorgt. Die Hunde waren nicht angemeldet und wurden deshalb zeitweise in die Obhut des Tierheims Gardelegen gegeben. Nur knapp vier Wochen nach der Beißattacke sind die Tiere wieder bei ihrer Besitzerin, obwohl es hieß, die Tiere wären „nicht resozialisierbar“. Wie sieht die Gefahr im Kreis Stendal aus, dass sich so etwas wiederholt?