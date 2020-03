Die Kleine Sternengarde vom Karsdorfer Karnevalsverein ging bei den Jugendtanzgarden an den Start.Foto: Donald Lyko

Etwa 500 Starter kämpfen in Stendal um den Landesmeistertitel im karnevalistischen Tanzsport.

Stendal l Der Sonntag zwei Wochen nach dem Rosenmontagswochenende ist für Sachsen-Anhalts Karnevalsvereine immer als Termin fest vorgemerkt. Denn dann lädt der Karneval-Landesverband zum „Jürgen von der Heydt-Turnier“ ein. Diese Landesmeisterschaft ist zugleich ein Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft (Halbfinale Nord). In diesem Jahr ging es in den Landesnorden, denn die Wahrburger Karnevalisten richteten die Meisterschaft aus.

Nicht nur das, mit 18 Starts war der WCC auch in allen Kategorien und Altersklassen vertreten. Los ging der Wettkampf kurz nach 9 Uhr mit den Jugend-Tanzgarden. Es folgten Tanzmariechen und Schautanz-Gruppen dieser Altersgruppe, bevor die Junioren und die Ü-15-Teilnehmer in den drei Disziplinen und im Paartanz an die Reihe kamen. Ein straffes Programm für alle Beteiligten, die Veranstaltung dauert bis zum Abend.