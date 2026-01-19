Zwei Reisende aus Möringen fahren ohne Fahrkarte mit dem Schienenersatzverkehr-Bus zwischen Stendal und Wolfsburg. Was sagt die Betreiberin Start Mitteldeutschland dazu?

Der Schienenersatzverkehr-Bus hält nicht am Bahnhof in Möringen, sondern an der Kita.

Möringen - Ehrlich währt am längsten... Mit diesem Grundsatz sind zwei Damen aus dem Stendaler Ortsteil Möringen ihr Leben lang sehr gut gefahren. Darum war es ihnen vor einigen Tagen ganz unangenehm, dass sie „offiziell schwarzfahren“ mussten.