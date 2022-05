Keine Reparatur und kein Neubau: Jerchel bei Tangerhütte geht leer aus

Weder die eine noch die andere Lösung für das marode Dorfgemeinschaftshaus in Jerchel (Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte) ist in greifbarer Nähe. Probleme mit dem zentralen Dorfmittelpunkt gibt es seit Jahren.

Tangerhütte - Der Hauptausschuss in Tangerhütte hat sowohl den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Jerchel als auch die Renovierung der Treppe am alten Gutshaus (Bisheriges Dorfgemeinschaftshaus) abgelehnt. Hintergrund dafür waren vor allem finanzielle Bedenken, denn beide Lösungen gehen richtig ins Geld.