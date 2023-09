Stendal - Noch lassen die Temperaturen eher an Sommer als an Weihnachten denken, aber die Adventszeit rückt näher. Erneut unterstützt der Stendaler Verein Maranata die Weihnachtsaktion „Kinder helfen Kindern!“ der Hilfsorganisation ADRA Deutschland.

Dabei werden Weihnachtsgeschenke gepackt, die an Mädchen und Jungen zwischen 3 und 14 Jahren in osteuropäischen Ländern gehen. Einige der gepackten Pakete bleiben in der Hansestadt und werden hier an bedürftige Familien verschenkt.

Was in die Geschenke darf

Im Charityshop, dem Wohltätigkeitsladen in der Nicolaistraße 19 in Stendal, können genormte Pakete abgeholt und zu Hause mit der Familie gepackt werden. „Die Aktion ist gut, um mit den Kindern zu schauen, was sie nicht mehr brauchen“, sagt Organisatorin Barbara Miesterfeldt. Zusammen mit ihrer Schwester Katharina Feuerherdt betreut sie die Aktion.

In die Weihnachtsgeschenke dürfen unter anderem altersgerechte Spielzeuge (die selbsterklärend sind), Stofftiere, Schul- und Malsachen (wie Blöcke und Stifte), Süßigkeiten (die verschlossen und noch bis mindestens März 2024 haltbar sind) und verpackte Hygieneartikel (wie Zahnbürste, Seife, Deo und Duschgel). „Eine Gruppe Damen strickt und häkelt das ganze Jahr über Wärmespender wie Mützen, Handschuhe und Stulpen“, sagt Barbara Miesterfeldt. Die Frauen treffen sich einmal die Woche in dem Wohltätigkeitsladen. Die Wärmespender ergänzen die Geschenke.

Was nicht in die Geschenke darf

Batterien und elektronische Gegenstände mit Batterien, sowie Bücher, CDs und selbst gebackene Kekse dürfen nicht ins Paket. Barbara Miesterfeldt empfiehlt außerdem, Kosmetika nicht zusammen mit Süßigkeiten zu verpacken. Trotzdem ist es wichtig, das Paket gut zu befüllen. Ansonsten könnte es beim Transport zerdrückt werden.

Das Geschenk darf zusätzlich bemalt und dekoriert werden. Wer will, kann auch eine persönliche Nachricht mit dazulegen. In der Vergangenheit habe es schon mal Antworten gegeben, sagen die Organisatorinnen. Ist alles fertig, muss nur noch auf dem Deckel markiert werden, für welches Geschlecht und welche Altersgruppe sich der Inhalt eignet.

Das Paket braucht nicht zugeklebt zu werden, denn bevor es nach Osteuropa geht, wird es kontrolliert, damit es bei den Beschenkten beziehungsweise beim Zoll keine bösen Überraschungen gibt.

In diesem Jahr bringt ADRA Deutschland die Pakete aus Sachsen-Anhalt vorrangig nach Bulgarien, Nord-Mazedonien und Albanien.

Infos zur Abgabe

Mehr Informationen zur Aktion gibt es im Internet auf der Webseite www.kinder-helfen-kindern.org.

Die gepackten Pakete können bis zum 15. November abgegeben werden. Abgabeorte zu den jeweiligen Öffnungszeiten in Stendal sind: Charityshop in der Nicolaistraße 19; Teestube Maranata in der Heinrich-Zille-Straße 3.