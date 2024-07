Der Turm der Lutherkirche in Stendal-Röxe ist undicht. Feuchtigkeit dringt in Dachstuhl und Mauerwerk ein. Wie Ministerpräsident Reiner Haseloff helfen kann.

Kirche in Stendal: Ministerpräsident Haseloffs frohe Botschaft

Ministerpräsident Reiner Haseloff und Landtagsabgeordnete Xenia Kühn (beide CDU) mit Pfarrer Ralf Dieter Euker. Der Umschlag hat es in sich.

Stendal/Röxe - Wo findet man zugleich die jüngste und die älteste Kirche Stendals?

Richtig, in Röxe, der „freundlichen Gartenstadt“ im Süden Stendals. So jedenfalls nennt Pfarrer Ralf-Dieter Euker seine Wirkungsstätte. So idyllisch die Kirche und das Pfarrhaus auch gelegen sind, die Bausubstanz des Kirchturms muss erneuert werden. Auf den ersten Blick sieht die von 1903 bis 1904 erbaute Kirche gut aus.

Das Mauerwerk des Turms der Lutherkirche in Röxe ist wegen des undichten Dachs geschädigt. Foto: Gerhard Draschowski

Doch auch bei Gotteshäusern liegt der Teufel im Detail. Das fast schon märchenhaft anmutende Schieferdach ruht auf einem hölzernen Dachstuhl, in den von der Turmseite aus Feuchtigkeit eindringt. Erstmals aufgefallen sei das vor fünf bis sechs Jahren nach einem schweren Sturm, berichtete der Pfarrer.

Sturm hat Schieferschindeln abgedeckt

Damals seien Schieferschindeln aus dem Dach gerissen worden, was zusätzlich zum Eindringen von Feuchtigkeit geführt habe. Insgesamt sind 425.000 Euro nötig, um diesen Mangel zu beheben.

Mit 140.000 Euro im Gepäck machte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der Kirche in Röxe seine Aufwartung.

Noch nie zuvor etwas von Röxe gehört

Begleitet wurde er von der CDU-Landtagsabgeordneten Xenia Kühn aus Stendal. „Von Röxe habe ich vorher noch nie gehört“, gestand der Wittenberger freimütig. Umso mehr freue er sich, dass die Landesmittel einer Lutherkirche zugutekommen, denn so etwas gebe es trotz der Herkunft des Reformators in der Lutherstadt Wittenberg nicht.

Geld von Lotto soll die letzte Lücke füllen

Zusammen mit einem Eigenanteil der Kirche und einer geplanten Zuwendung von Lotto Sachsen-Anhalt soll ab Herbst in Röxe gebaut werden, kündigte Pfarrer Euker an.

Die jüngste Kirche der Hansestadt sei ein Kind der Industrialisierung, erfuhr Reiner Haseloff. Innerhalb weniger Jahre hatte sich die Bevölkerungszahl von Röxe auf 1.400 fast verzehnfacht. Auch heute noch sei die Kirche gut besucht, gebe es ein reges Gemeindeleben.