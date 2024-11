Verband der Kitafachkräfte in Sachsen-Anhalt reagiert auf verheerende Situation in Stendal. Änderungen am KiföG ab Januar 2025 verstärken Probleme weiter. Die Landesregierung beugt sich der Kritik nur zum Teil.

Pädagogen in Not

Geschichte wiederholt sich: Im Oktober 2018 demonstrieren Kitafachkräfte und Eltern in Magdeburg gegen geplante Änderungen am Kinderförderungsgesetz. 2024 sieht die Situation in Kindertagesstätten weiter düster aus.

Salzwedel/Stendal. - Kita-Leiterin Kathrin Klähn aus Salzwedel ist am Volksstimme-Telefon hörbar frustriert. Sachsen-Anhalt hat bundesweit einen der schlechtesten Personalschlüssel in Kindertagesstätten, aber diesen zu verbessern, wird vom Sozialministerium immer wieder abgelehnt. Stattdessen wird auf Förderhilfen verwiesen. Was die zweite Vorsitzende des Kitafachkräfteverbandes Sachsen-Anhalt besonders ärgert: Geplante Gesetzesänderungen zum 1. Januar 2025 werden ihrer Ansicht nach die Situation in Kitas weiter verschlechtern.