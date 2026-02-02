Die Kindertagesstätte Mischka in Stendal soll schließen. Die Sorgen bei den Vätern und Müttern sind groß. Sie können sich keine andere Einrichtung für ihre Kinder vorstellen.

Eltern kämpfen in Stendal für den Erhalt ihrer Kita

Setzen sich für den Erhalt der Kita Mischka in Stendal ein: Thomas Stock (von links), Tina Klinker, Daniela Schulze-Mai und René Nagel.

Stendal. - „Wir lassen das nicht mit uns machen“, sagt René Nagel. Gemeinsam mit Tina Klinker, Thomas Stock und Daniela Schulze-Mai setzt er sich für den Erhalt der Kita Mischka in der Osterburger Straße in Stendal ein. Die Stadtverwaltung möchte die Einrichtung schließen.