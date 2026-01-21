Die Kita Mischka in Stendal soll schließen. Final entscheiden die Mitglieder des Stadtrates darüber. In den Ausschüssen zeichnet sich eine Tendenz ab.

Stendal. - Die Kita Mischka in der Osterburger Straße in Stendal soll zum 1. Januar 2027 schließen. Die Pläne der Stadtverwaltung haben für Entrüstung gesorgt. Die Stadträte müssen entscheiden. Unter ihnen zeigt sich eine Tendenz, in welche Richtung es geht.