Weiterbildung der besonderen Art Kita-Mitarbeiter aus Tangermünde und Stendal werden von einem Profi geschult
Trainer und Sprecher Leo Martin schult in Tangermünde 100 Johanniter-Mitarbeiter. Warum der Regionalverband Altmark ihn engagiert und was die Teilnehmer mitnehmen.
Aktualisiert: 02.02.2026, 11:17
Tangermünde. - Einen ganz besonderen Arbeitstag erlebten am Freitag etwa 100 Kita-Mitarbeiter des Regionalverbandes Altmark der Johanniter-Unfallhilfe. Sie kamen zur Arbeit. Doch kein einziges Kind wollte betreut werden.