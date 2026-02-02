weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Weiterbildung der besonderen Art: Kita-Mitarbeiter aus Tangermünde und Stendal werden von einem Profi geschult

Weiterbildung der besonderen Art Kita-Mitarbeiter aus Tangermünde und Stendal werden von einem Profi geschult

Trainer und Sprecher Leo Martin schult in Tangermünde 100 Johanniter-Mitarbeiter. Warum der Regionalverband Altmark ihn engagiert und was die Teilnehmer mitnehmen.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 02.02.2026, 11:17
Motiviert und gut gerüstet für das weitere Miteinander - die Mitarbeiter aller drei Johanniter-Kindertagesstätte im Landkreis Stendal.
Motiviert und gut gerüstet für das weitere Miteinander - die Mitarbeiter aller drei Johanniter-Kindertagesstätte im Landkreis Stendal. Foto: Johanniter/Julian Berger

Tangermünde. - Einen ganz besonderen Arbeitstag erlebten am Freitag etwa 100 Kita-Mitarbeiter des Regionalverbandes Altmark der Johanniter-Unfallhilfe. Sie kamen zur Arbeit. Doch kein einziges Kind wollte betreut werden.