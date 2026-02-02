Trainer und Sprecher Leo Martin schult in Tangermünde 100 Johanniter-Mitarbeiter. Warum der Regionalverband Altmark ihn engagiert und was die Teilnehmer mitnehmen.

Kita-Mitarbeiter aus Tangermünde und Stendal werden von einem Profi geschult

Motiviert und gut gerüstet für das weitere Miteinander - die Mitarbeiter aller drei Johanniter-Kindertagesstätte im Landkreis Stendal.

Tangermünde. - Einen ganz besonderen Arbeitstag erlebten am Freitag etwa 100 Kita-Mitarbeiter des Regionalverbandes Altmark der Johanniter-Unfallhilfe. Sie kamen zur Arbeit. Doch kein einziges Kind wollte betreut werden.