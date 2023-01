In der Kita Abenteuerland in Stendal wird die Bewegungsbaustelle umgebaut. Das Besondere daran: Die Kinder entscheiden selbst, wie ihre Spielstätte aussehen soll.

Stendal - Die Bewegungsbaustelle der Kita Abenteuerland in Stendal hat ausgedient. „Da stehen derzeit nur Rohre und Holzkisten, mit denen die Kinder nicht so viel anfangen können“, erklärt Bernd Mitsch, Leiter der Einrichtung. Grund genug, dass sich etwas ändert. So kam ihm und den anderen Erziehern die Idee, die Kinder selbst um Rat zu fragen, wie die Bewegungsbaustelle gestaltet werden soll.