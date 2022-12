Kitas stehen vor „unlösbaren Aufgaben“ - Studium in Stendal soll helfen

Der Studiengang „Leitung von Kindertageseinrichtungen“ in Stendal ist in Sachsen-Anhalt einmalig. Er hilft Kita-Leiterinnen dabei, „unlösbare Aufgaben“ zu meistern.

Stendal - Was sollen Pädagogen nicht alles schaffen? Sie sollen Kinder zu kleinen Forschern, Dichtern und Denkern ausbilden, Geflüchtete integrieren und Kinder mit Behinderung inkludieren. „Es ist schwieriger, eine Kita zu leiten als VW“, sagt Professor Thomas Kliche. Er leitet den Studiengang „Leitung von Kindertageseinrichtungen“ an der Hochschule in Stendal. Ein VW-Chef habe wenigstens Macht. Eine Kita-Leiterin erhalte hingegen von der Politik immer weitere Aufgaben auf den Tisch gelegt.