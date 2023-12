Kitas in Stendal sind am Limit - Es drohen Schließungen

Stendal/Dahlen. - Von einem auf den anderen Tag müssen Kinder der Kita Dahlen bereits um 15 Uhr von ihren Eltern abgeholt werden. Mehrere Erzieherinnen sind schlagartig ausgefallen, informierte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in der Stadtratssitzung am Montag auf Nachfrage von Dahlens Ortsbürgermeisterin Christel Güldenpfennig (CDU). Eine Krankheitswelle rollt übers Land und bringt die Erzieherinnen in Stendal an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Das schlimmste Szenario könnte der Stadt noch bevorstehen.