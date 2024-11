Das Team um Max Heckel hat das ehemalige Hotel in Arneburg im Landkreis Stendal zu einem Ort für Veranstaltungen, Kultur und Begegnung mit Pension umgebaut. Was 2024 alles erreicht wurde und was für 2025 geplant ist.

Arneburg - Max Heckel ist ein vielbeschäftigter Mann. Musiker in einer Band, Leiter seines eigenen Verlags, Lehrer an einer Schule in Stendal und seit knapp einem Jahr nun auch Veranstalter und Pensionsleiter des Ankers in Arneburg. Über das Jahr hinweg fanden zahlreiche Veranstaltungen verschiedenster Art in dem ehemaligen Hotel statt. Im Gespräch mit der Volksstimme zieht er ein erstes Resümee und verrät, was für das kommende Jahr geplant ist.