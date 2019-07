Das Johanniter-Krankenhaus Stendal geht bei der Personalsuche in die Offensive. Es wirbt auf einem Bus im Altmarkkreis Salzwedel für Fach...

Stendal l Im Berufsleben sind die langen Flure der unfallchirurgischen Station im Stendaler Johanniter-Krankenhaus so etwas wie ihr Laufsteg, nun lächeln Jeanette Junghanns (27), Nicole Aschenbach (43) und Marvin Treu (23) als wirkliche Models unzähligen Passanten und Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs entgegen. Denn die drei Mitarbeiter des Krankenhauses sind die Werbegesichter der Kampagne „Steig bei uns ein!“.

Ein gelungenes Sprachspiel, denn dieser Slogan steht zusammen mit dem Foto des Trios auf einem Bus der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel, der täglich in der Westaltmark unterwegs ist, vor allem in den Regionen Gardelegen und Kalbe, die an den Landkreis Stendal grenzen. Auch wenn für den Um- und damit Einstieg in ein öffentliches Verkehrsmittel aus Klimaschutzgründen gern geworben werden sollte, ist das nicht die Hauptbotschaft der Johanniter: Ihnen geht es mit „Steig bei uns ein!“ darum, Mitarbeiter für das Krankenhaus zu gewinnen.

15 Stellen offen

„Wir möchten 15 Stellen besetzen“, sagte Pflegedirektorin Beate Wogawa am Dienstag bei der Präsentation der Buswerbung. Gesucht werden examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger, ausgebildete Krankenpflegehelfer, OP-Pflegekräfte, examinierte Kinderkrankenschwestern, Operationstechnische Assistenten, Anästhesietechnische Assistenten, Hebammen, Sterilisationsassistenten, Medizinisch-Technische Radiologieassistenten, OP-Pflegekräfte sowie Medizinische Fachangestellte. Es gehe dabei nicht um Ausbildungsplätze, stellte Beate Wogawa klar, sondern um „richtige Stellen“ für ausgebildete Fachkräfte.

Zu den Mitarbeitern, die sich über Verstärkung im Kollegenkreis freuen, gehören die drei Models. Darum waren sie auch gern bereit, die Aktion ihres Arbeitgebers zu unterstützen. „Die Werbung auf dem Bus gefällt mir sehr gut“, sagte Nicole Aschenbach. Selbst ein Teil der Kampagne zu sein und dafür Gesicht zu zeigen, „macht mich schon etwas stolz“, fügte die Krankenschwester hinzu.

Testballon

Dem stimmen ihre beiden Mit-Models zu. Sie unterstütze gern das Vorhaben, weitere Fachkräfte zu gewinnen, sagt Jeanette Junghanns. Auch wenn alle drei nach dem Shooting die Fotos schon gesehen haben, das Endprodukt auf dem Bus war für sie dann doch noch einmal eine positive Überraschung. „So sehe ich es jetzt auch zum ersten Mal“, freute sich Marvin Treu.

Vorerst wird ein Bus mit der Werbung des Johanniter-Krankenhauses unterwegs sein. „Es ist so etwas wie ein Testballon“, sagte Claudia Klupsch. Sie hatte die Aktion vorgeschlagen, nachdem sie in anderen Regionen so einen rollenden Werbeträger gesehen hatte. Zusammen mit der in Stendal ansässigen VM VerkehrsMedien Sachsen-Anhalt GmbH setzte sie die Idee um. Wer sich von den drei sympathischen Mitarbeitern und ihrem einladenden Foto-Auftritt auf der Busscheibe angesprochen fühlt, findet in der Beschriftung über ihren Köpfen gleich noch die richtige E-Mail-Adresse für eine spontane Bewerbung: bewerbung@jksdl.de.