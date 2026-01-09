Der Deutsche Wetterdienst hat schwere Schneefälle für Sachsen-Anhalt vorausgesagt. Krankenhäuser, Winterdienst und Rettungskräfte sind im Kreis Stendal am Freitag, 9. Januar, in Alarmbereitschaft geblieben.

Dirk Brecht vom Havelberger Bauhof räumt die Fahrbahn der Breiten Straße vor der Kita „Zwergenland“ in der Löhestraße.

Stendal. - Das angekündigte Schneechaos aufgrund von Sturmtief „Elli“ blieb am Freitag in Stendal aus. Wie sich Rettungskräfte, Krankenhaus, Verkehrsunternehmen und Verwaltung auf das Unwetter eingestellt haben und zu welchen Einschränkungen es in der Hansestadt kam.