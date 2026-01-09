EIL:
Winterliches Wetter Kreis Stendal bleibt verschont: Viel Schnee, wenig Chaos
Der Deutsche Wetterdienst hat schwere Schneefälle für Sachsen-Anhalt vorausgesagt. Krankenhäuser, Winterdienst und Rettungskräfte sind im Kreis Stendal am Freitag, 9. Januar, in Alarmbereitschaft geblieben.
Aktualisiert: 09.01.2026, 16:39
Stendal. - Das angekündigte Schneechaos aufgrund von Sturmtief „Elli“ blieb am Freitag in Stendal aus. Wie sich Rettungskräfte, Krankenhaus, Verkehrsunternehmen und Verwaltung auf das Unwetter eingestellt haben und zu welchen Einschränkungen es in der Hansestadt kam.