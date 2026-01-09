weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Winterliches Wetter: Kreis Stendal bleibt verschont: Viel Schnee, wenig Chaos

EIL:
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Winterliches Wetter Kreis Stendal bleibt verschont: Viel Schnee, wenig Chaos

Der Deutsche Wetterdienst hat schwere Schneefälle für Sachsen-Anhalt vorausgesagt. Krankenhäuser, Winterdienst und Rettungskräfte sind im Kreis Stendal am Freitag, 9. Januar, in Alarmbereitschaft geblieben.

Von den Redaktionen Aktualisiert: 09.01.2026, 16:39
Dirk Brecht vom Havelberger Bauhof räumt die Fahrbahn der Breiten Straße vor der Kita „Zwergenland“ in der Löhestraße.
Dirk Brecht vom Havelberger Bauhof räumt die Fahrbahn der Breiten Straße vor der Kita „Zwergenland“ in der Löhestraße. Foto: Wolfgang Masur

Stendal. - Das angekündigte Schneechaos aufgrund von Sturmtief „Elli“ blieb am Freitag in Stendal aus. Wie sich Rettungskräfte, Krankenhaus, Verkehrsunternehmen und Verwaltung auf das Unwetter eingestellt haben und zu welchen Einschränkungen es in der Hansestadt kam.