Thomas Lötsch: „Entscheidung für eine spannende und größere Aufgabe“

Noch ist Thomas Lötsch als Leiter der Agentur für Wirtschaftsförderung des Landkreises Cuxhaven tätig, im Sommer wird er in die Altmark wechseln. Seine Bewerbung für den Posten des 2. Beigeordneten des Landkreises Stendal „war keine Entscheidung gegen meinen bisherigen Dienstherrn, sondern eine Entscheidung für eine neue, spannende und größere Aufgabe“, sagte der 44-Jährige gestern im Volksstimme-Telefongespräch.

Dass er in „der ländlichen Region verwurzelt“ ist, sieht er als Vorteil für den neuen Job. „Ich glaube, dass ich einiges an Erfahrung gerade im Flächenlandkreis mitbringen kann“, so Lötsch, der seit Ende 2009 die Agentur für Wirtschaftsförderung in Cuxhaven leitet. Dafür war er in den Norden gezogen. Aufgewachsen ist er im sächsischen Freiberg. Nach einem Studium an der TU Bergakademie Freiberg war der Diplomkaufmann unter anderem Geschäftsführer kommunaler Unternehmen, im Stadtmarketing tätig und externer Berater und Projektleiter einer Stadtbau GmbH. Die ländliche Entwicklung sei der rote Faden in seiner beruflichen Biografie.

Der Hundefreund und begeisterte Freizeitsportler freut sich schon sehr auf Stendal und die Altmark, die er nach ersten Eindrücken als „sehr schöne Gegend“ und „total unterschätzt“ beschreibt. Kennengelernt hat er den Landkreis auch schon aus der Luft, denn Thomas Lötsch ist leidenschaftlicher Flieger, ist gern mit seinem Doppeldecker unterwegs. Auch von Cuxhaven in Richtung alte Heimat Sachsen. Bei diesen Flügen hat der 44-Jährige gelegentlich zum Tanken Station auf dem Flugplatz Borstel gemacht. Mit der Fliegerei ist der Hobbypilot auch beruflich verbunden: Seit 2010 ist er Geschäftsführer der Flughafenbetriebsgesellschaft Cuxhaven/Nordholz mbH, mit der öffentliche und private Gesellschafter den Sea-Airport Cuxhaven/Nordholz betreiben. (dly)