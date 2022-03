Kriegsflüchtlinge: Tangerhütte bereitet sich auf Menschen aus der Ukraine vor

Tangerhütte - Gerhard Fengler aus Schernebeck hatte am Wochenende seinen Anhänger mit Möbeln vollgepackt, die er eigentlich für die Gartenlaube umbauen wollte. Nun gebe es aber Menschen, die sie dringender benötigen, sagte er. „Das was, das in der Ukraine passiert kann nicht an einem vorbei gehen, das ist ja praktisch vor der eigenen Haustür“, erklärt er seine Motivation, Möbel und Haushaltsausstattung zu spenden.