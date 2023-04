Kulturnacht in Stendal: Roland-Darsteller eröffnet Fest am Roland

Stendal - Alle Jahre wieder findet die Kulturnacht in Stendal statt. Zum Bedauern vieler Stammbesucher diesmal aber ohne die Stadtbibliothek. Mit ihrem Bücherflohmarkt und der Liveband im Innenhof war die Bibliothek am Mönchskirchhof im vorigen Jahr einer der beliebtesten Treff- und vor allem Bleibepunkte. Und dennoch ist die Bibliothek 2023 nicht dabei – weil die Stadtkasse leer ist, begründen es die Organisatoren kurz und knapp.

Genug Anreiz für die Besucher schaffen in diesem Jahr aber zwölf Veranstaltungsorte, an denen jeweils ein besonderes Programm für das Publikum geboten wird.

Von 18 bis 23 Uhr werden Besucher am Sonnabend, 6. Mai, an verschiedenen Stellen in Stendal (vom Uenglinger Tor bis zum Tangermünder Tor) auf ihre Kosten kommen, versprechen die Organisatoren bei einem Pressegespräch im Rathaus, an dem Vertreter der Stendaler Kultureinrichtungen teilnahmen. 4000 Flyer sind gedruckt worden, die in der Tourist-Information erhältlich sind und auch am Kulturnacht-Abend verteilt werden.

Kulturnacht in Stendal am 6. Mai 2023. Die Gastgeber stehen am Startpunkt: am Roland. Foto: Tobias Hofbauer

Startpunkt der Kulturnacht ist der Roland, an dem der bekannte Roland-Darsteller die 19. Auflage der Stendaler Kulturnacht eröffnen wird. Es spielt dazu die Band AltmarkBrass.

Rathaus

Im Rathaus wird es zu jeder vollen Stunde Führungen mit Erklärungen zur Schnitzwand im kleinen Sitzungssaal geben.

Musikerfabrik

Im Innenhof der Theaterpassage startet die Musikerfabrik Frank Wedel den Abend um 19 Uhr mit dem Gospelchor. Auch ein inklusiver Chor wird auftreten. Mit der Stendaler Band „pleasy“, die sich mit selbst geschriebenen Rockliedern präsentiert, klingt der Abend gegen 22 Uhr aus, sagte Koordinatorin Katrin Vogtländer.

Dom St. Nikolaus

Dom, Kreuzgang und Kreuzgarten sind geöffnet, die Gäste werden mit Frühlingsmusik von Cora und Markus Schütte unterhalten. Stündlich starten Führungen durch den Dom mit Detlef Frobel.

Tangermünder Tor und Uenglinger Tor

Von beiden Toren erwartet die Besucher ein einmaliger Ausblick auf Stendal bei Nacht. Im Uenglinger Tor gibt es darüber hinaus eine Ausstellung mit Fotograf Harald Grimm, der seine Porträts präsentiert.

Winckelmann-Museum

Museumskuratorin Kathrin Schade verspricht einige Aktivitäten im Außenbereich der Museumsanlage. Im Familienmuseum findet eine Kreativwerkstatt für Kinder statt. Die können bis 21 Uhr auch an einer Feuerschale Brot rösten und antiken Götter- und Heldensagen lauschen. Erwachsene können kostenlos die Dauerausstellung zum Namensgeber des Museums anschauen. In einer Sonderausstellung zu Bildhauer und Grafiker Friedrich B. Henkel werden seine Skulpturen, Reiseskizzen und Collagen gezeigt.

St. Anna

Am Mönchskirchhof legt die „offene Kirche“ der katholischen Gemeinde Wert auf Zusammenarbeit mit Jugendlichen, die von 18 bis 23 Uhr Plakate über Wissenswertes in der Kirche präsentieren. Dazu soll es eine Führung geben. Es steht ein Ansprechpartner bereit, der alle Fragen zur Kirche beantwortet, erklärte Kirchenmusikerin Mako Kusagaya.

Theater der Altmark

Von 19 bis 21 Uhr werden Impro-Shows im Kaisersaal gezeigt.

St. Marien

Paul Frieser führt dem Publikum seine Soundcollagen vor.

Musik- und Kunstschule

Ab 19 Uhr stehen Häppchen und eine Bar für Besucher bereit. Um 21 Uhr wird Jazz gespielt.

Gertraudenhospital

Im Hospital werden von 18.30 bis 20 Uhr Führungen angeboten. Danach ist Livemusik von der Irish-Folk-Band „Fairykelt“ zu hören.

Kleine Markthalle

David Messner von der Freiwilligen-Agentur kündigt an, dass es an der Ecke Hallstraße/Karlstraße einen besonderen Mix aus Kultur und Kulinarik geben wird. 18.30 Uhr geht es mit einer Vernissage der Künstlerin Ursula Potratz los, die im vergangenen Jahr im Landgericht ihre impressionistischen Bilder präsentierte. Im Anschluss, gegen 19.30 Uhr, folgt eine Lesung von Günter Kuhnert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Jam-Club aus Sandau und ein Best Of aus den 80ern und 90ern mit DJ Loody bis 21.30 Uhr.