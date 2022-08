Kunden hamstern Holz und Kohle: Brennstoffe werden in Stendaler Baumärkten knapp

Stendal/Tangermünde - Ein bisschen abstrakt ist der Gedanke bei den hochsommerlichen Temperaturen ja schon. Aber viele Stendaler scheinen sich gerade trotzdem lebhaft vorstellen zu können, in nur wenigen Monaten frierend in ihren kalten Wohnungen zu sitzen. Und vieles deutet darauf hin, dass ihre Sorge nicht ganz unbegründet ist. Die Kosten für Gas und Öl explodieren, die Versorgungslage in der kommenden Monaten ist wegen Deutschlands Abhängigkeit von Russland völlig ungewiss.