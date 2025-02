Josephine Behrens (links) und Siri Wiedenbusch haben die Demonstration der Kunstschaffenden gegen Rechts auf dem Vorplatz des Theaters der Altmark in Stendal am 21. Februar moderiert.

Stendal - Rund 130 Menschen haben auf dem Vorplatz des Theaters der Altmark (TdA) am Freitag gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft demonstriert. Die Anwesenden haben sich der bundesweiten Aktion „Kulturschaffende gegen Rechts“ angeschlossen.

Bei der Demonstration der Kunstschaffenden auf dem Vorplatz des Theaters der Altmark in Stendal haben mehrere Teilnehmer Pappschilder mit Nachrichten wie "Wir könnten uns um schönere Dinge kümmern!" dabeigehabt. Foto: Mike Kahnert

Für die Demonstration gegen Rechts auf dem Vorplatz des Theaters der Altmark in Stendal sind rund 130 Menschen erschienen. Foto: Mike Kahnert

Auf dem Vorplatz des Theaters der Altmark in Stendal haben rund 130 Menschen gegen Rechts demonstriert. Foto: Mike Kahnert

Stefanie Kasimir aus Bülitz im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist für die Demonstration der Kunstschaffenden gegen Rechts in Stendal angereist, um Gedichte vorzutragen, die an die Menschlichkeit appellieren. Foto: Mike Kahnert

Das Theater der Altmark in Stendal hat sich am Freitag, 21. Februar, an der bundesweiten politischen Aktion Kunstschaffende gegen Rechts beteiligt. Foto: Mike Kahnert

„Kunst ist ein bedeutendes Mittel zur Meinungsäußerung“, sagte TdA-Schauspielerin Siri Wiedenbusch zum Einstieg. Sie sprach davon wie rechte Ideologie die Kunstfreiheit durch Kürzung von Geld, Diskriminierung und Einschüchterung gefährde. „Die Kunst bleibt frei!“, rief sie und erntete dafür tosenden Applaus.

Lesen Sie auch: Theater in Stendal droht der Abgesang: AfD will den Rotstift ansetzen

Mehrere Künstler für die rund zweistündige Veranstaltung mit Beiträge beigesteuert. So auch Stefanie Kasimir aus Bülitz (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Sie hat Gedichte vorgetragen, die an die Menschlichkeit appellieren. Es ging darin, an das Gute im Menschen zu glauben, egal wo man her kommt, welcher Ethnie man angehört oder welcher Gesinnung man ist.