Stendal - Der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal war ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Wenn auch das allermeiste wie am Schnürchen klappte, gibt es doch einiges zum Schmunzeln, Stirnrunzeln oder Kopfschütteln.

Lesen Sie auch: So hat sich die Volksstimme auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal präsentiert

Zu Letzterem gehört sicher der Umgang mit den Pollern, die auf dem Schützenplatz in Stendal verhindern sollten, dass die Fläche unberechtigt befahren wird. Beim Abbau zeigte sich, dass diese Pfeiler ein nicht zu unterschätzendes Hindernis darstellen. Jedenfalls waren sie offenbar beim Abbau im Weg. Statt sie auszubuddeln, wurden mehrere kurzerhand abgesägt oder mit einem Trennschleifer abgeflext. „Wer zahlt das eigentlich“, fragt ein Leser, der ansonsten „nie etwas Schlechtes“ über den Sachsen-Anhalt-Tag sagen würde. „Aus organisatorischen Gründen“ sah sich die Stadtverwaltung gestern nicht in der Lage, Anfragen dazu zu beantworten.

Lesen Sie auch: Wie sich Vereine und lokale Akteure beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal präsentieren

Verstimmt war das Hallenser Original Drehorgel-Rolf alias Rolf Becker. Nachdem er keinen offiziellen Platz im Festgebiet erhalten hatte, stand er nebst Trabi am Bebelpark. Eine Polizeistreife durchsuchte ihn und sein Auto und wollte ihn des Platzes verweisen. „Das war mir zu blöd“, sagte er und machte sich auf den Weg nach Hause. Er mag Stendal nach wie vor, sagte er, werde aber in nächster Zeit nicht hierher zurückkehren.

Wer auf historischen Pfaden in der Altmark unterwegs ist, kommt am Namen Otto von Bismarck nicht vorbei. Und wer auf dem Sachsen-Anhalt-Tag unterwegs war, sah diesen, auch ohne zuvor zu tief ins Glas geschaut zu haben, mitunter doppelt.

Auf der Food-Meile beim Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal gab es ungewöhnliche Gerichte wie diese Hähnchenwaffeln. Foto: Andreas König

Beim Abbau der Fahrgeschäfte nach dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal wurden die Poller auf dem Schützenplatz offenbar mit einem Trennschleifer „abgeflext“. Foto: SMO

Hannes Rühlmann k7bdhbaP569FOc6oD459zahzI48 image_257-78351238_0903083917573.jpg Es kann nicht nur einen geben: Den Eisernen Kanzler gab es beim Sachsen-Anhalt-Tag mehrfach: Einmal von Rupert Kaiser aus Gardelegen (links) dargestellt und einmal von Hannes Rühlmann aus Rochau. Fotos: CT-Press/Hannes Rühlmann

Guten Appetit! Matteo Gumtz aus Kabelitz ist der doppelte Kanzler Wurst. Er ließ sich eine Currywurst schmecken. Andreas König

Drehorgel-Rolf musste sein Gastspiel in Stendal abbrechen. Andreas König

Denn dort betätigten sich gleich zwei Protagonisten in der Rolle des „Eisernen Kanzlers“. Neben Hannes Rühlmann aus Rochau schlüpfte auch der Gardelegener Rupert Kaiser in die Rolle der historischen Figur. Der eine posierte stramm in Uniform, der andere leger in ziviler Robe. Was beide eint, ist die äußere Ähnlichkeit, ausgedrückt in dem markanten bismarckschen Schnurrbart. Exotisches Essen beim Landesfest – gut und schön, aber Hähnchenwaffeln? Ein Landesfestbesucher sah die neuartige Köstlichkeit an einem der vielen Verpflegungsstände und sagte: „Dat sieht jar nich’ jesund aus“ und ließ die vermeintliche Verlockung links liegen.