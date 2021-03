Die Anwältin Vilma Wendland hat ihr Büro in der Breiten Straße in Stendal. Während ihrer Arbeit fühlt sie sich vom Straßenmusiker gestört. Foto: Leonie Dreier

Der Straßenmusiker David Barnik singt in der Fußgängerzone in Stendal zu laut. Die Satzung soll geändert werden.

Stendal l Rechtsanwälte und Anwohner in der Breiten Straße in Stendal fühlen sich zunehmend belästigt und hoffen auf eine zeitnahe Lösung. Grund: Der Straßenmusiker David Barnik aus Kläden, der fast täglich in der Fußgängerzone singt und Gitarre spielt. Um auch mal ihre Sicht der Situation zu schildern, wandten sich die Anwälte Vilma Wendlandt, Dr. Bernd Siebert, Xenia Schüßler und der Anwohner Axel Hüneke an die Volksstimme.



„Wir wollen ihm generell nicht verbieten zu spielen“, stellt die Juristin Vilma Wendlandt zu Beginn klar. Doch die vier sind sich einig, dass der Mann zu laut singt. „Er schreit“, sagt Wendlandt. „Und das über mehrere Stunden“. Daher wollen sie dem Ordnungsamt und der Stadt Stendal verdeutlichen, dass der Musiker ihre tägliche Arbeit in der Kanzlei stört. Die Büroräume befindet sich direkt über einer Versicherung. Die Fenster gehen zur Breiten Straße hinaus. Dort spielt Barnik häufig vor einer Mode-Kette.



Straßenmusiker soll bei Gesprächen aggressiv werden

Die Runde beschwert sich nicht erst seit diesen Tagen über den Musiker, sondern seit dem vergangenen Frühjahr. Barniks Aussage, dass er nie von Geschäftsinhabern oder Mietern in der Breiten Straße auf sein Musizieren angesprochen worden sei, weist Wendlandt zurück. Sie berichtet, dass sie im vergangen Jahr versucht hat, mit dem Musiker zu sprechen und ihn bat, seinen Standort zu wechseln. Daraufhin soll David Barnik aggressiv geworden sein. Zudem hält er sich nicht an die Ruhezeiten am Mittag, beschreibt der Mieter Axel Hüneke.



Die Anwälte haben nicht nur das Gespräch unmittelbar mit dem Musiker gesucht, sondern auch das Ordnungsamt über die Lärmbelästigung informiert. Das soll ihnen empfohlen haben, ein Lärmprotokoll zu führen. Weil zum Thema Straßenmusiker nichts in der Satzung steht, kann das Ordnungsamt nicht aktiv werden, nennt Wendtland die Begründung der Verwaltung.



Das soll sich nun ändern. Da ist die Runde sich einig. Aus diesem Grund hat Xenia Schüßler, CDU-Stadträtin, einen Antrag in die vergangene Stadtratssitzung eingebracht. Sie erhofft sich nun eine Satzungsänderung, die vorschreibt, dass Straßenmusiker alle 30 bis 60 Minuten ihren Standort wechseln müssen.



Stadtrat in Stendal entscheidet über Änderung

Wenn der Stadtrat mehrheitlich für eine Änderung stimmt, kann diese am 1. Juni in Kraft treten, erklärt Schüßler. Bis dahin müssen sie die Vier wohl noch mit der Situation abfinden. „Wir wünschen uns Rücksicht, weil wir für die Belange der Bürger arbeiten, ist es wichtig, dass wir uns konzentrieren können“, fasst Bernd Siebert zusammen.