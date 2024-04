In der Kleinen Markthalle in Stendal werden regelmäßig Treffen für queere Jugendliche und junge Erwachsene organisiert. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Projekt.

Land fördert queere Jugendarbeit in Stendal

Ministerin Petra Grimm-Benne (2. von rechts) überreicht Mika Taube und Lea Arnold (rechts) vom Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland den Zuwendungsbescheid in der Kleinen Markthalle in Stendal.

Stendal - Die Kleine Markthalle in Stendal hat sich im Laufe der Jahre zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs etabliert. „Wir sind offen für alle“, sagt Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur Altmark. Dass es sich dabei nicht nur um leere Worte handelt, spiegelt sich in dem Projekt „Queere Safespaces“ wider, das der Verein gemeinsam mit dem Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland in Stendal ermöglicht.

Dabei handelt es sich um ein von der Landesregierung Sachsen-Anhalt gefördertes Projekt. Das Ziel: selbstorganisierte sichere Orte in ländlichen Regionen zu schaffen, in denen queere Menschen zusammenkommen und sich untereinander austauschen können. Das Projekt richtet sich an queere Jugendlichen und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren. Als „queer“ bezeichnen sich Menschen, die sich nicht mit traditionellen Geschlechtsidentitäten (Mann und Frau) und Sexualitäten (heterosexuell) identifizieren.

Ganz neu ist das Projekt in Stendal nicht. Seit Juli 2023 stehen an jedem dritten Donnerstag im Monat von 17 bis 20 Uhr die Türen der Kleinen Markthalle für Interessierte offen. Die Anfangszeit des Projekts wurde hauptsächlich dafür genutzt, um auf das Angebot aufmerksam zu machen und auch Schulen darüber zu informieren.

Das Projekt und das Netzwerk werden vom Land Sachsen-Anhalt mit einer Summe von 63.000 Euro gefördert. Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, zeigte sich bei ihrem Besuch am 4. April in der Kleinen Markthalle begeistert von dem Standort. Sie überreichte Mika Taube und Lea Arnold vom Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland den Zuwendungsbescheid und machte somit die Förderung offiziell. „Es ist wichtig, mit solchen Projekten queeren Menschen einen sicheren Ort zu schaffen, vor allem in ländlichen Regionen“, sagt sie.

Mika Taube und Lea Arnold sind dankbar über die Förderung des Landes und dafür, dass sie mit der Kleinen Markthalle einen passenden Ort für die regelmäßigen Treffen in der Hansestadt finden konnten. Denn Gewalt und Übergriffe auf queere Menschen sind allgegenwärtig.

„In Stendal haben wir etwas Aufwärmzeit gebraucht. Die Hemmschwelle musste erst einmal überwunden werden“, sagt Lea Arnold, Leiterin des Projekts. Das Angebot werde jedoch mittlerweile gut angenommen. Neben Stendal gibt es ähnliche Projekte des Jugendnetzwerkes in Wittenberg und in Laucha an der Unstrut.