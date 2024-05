Ein Vierteljahr vor dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Die Volksstimme konfrontiert die Staatskanzlei mit einem bösen Gerücht und fragt, wie es um die Vorbereitungen steht.

Landesregierung überlässt in Stendal nichts dem Zufall

Ein Bild von der Probe zum Festumzug für den Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal. Die Vorbereitungen fürs Landesfest schreiten voran.

Stendal - Drei Tage lang wird Stendal zur größten Festmeile Sachsen-Anhalts: vom 30. August bis 1. September. Das Organisationsteam in Stendal steckt tief in den Vorbereitungen. Die Landesregierung überlässt nichts dem Zufall und arbeitet eng mit der Hansestadt zusammen. Die Volksstimme hat mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Ute Albersmann über die Arbeit mit dem Org-Büro in Stendal gesprochen.