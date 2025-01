Ein von Grundstückseigentümern lange gefordertes Projekt soll in Stendal endlich umgesetzt werden. Die Stadt plant, den Koppelweg zu erschließen, damit dort weitere Häuser gebaut werden können.

Lange gefordeter Straßenbau in Stendal soll endlich umgesetzt werden

Der Koppelweg in Stendal soll erschlossen werden. Was bisher einem matschigen Pfad gleicht, soll eine richtige Straße werden.

Stendal. - Der Koppelweg in Stendal ist sichtlich in einem schlechten Zustand. In dem Seitenarm der Nachtweide im Osten der Stadt folgt ein Schlagloch dem nächsten. Ein Anwohner sagt der Volksstimme, dass die Verwaltung die „Straße“, die nach Regen eher einem matschigen Pfad gleicht, immer wieder flicken muss. Das könnte bald ein Ende haben.