Der Winckelmannplatz ist besonders an wärmeren Tagen ein beliebter Treffpunkt für Stendaler. Die Folgen sind Lärm und Müll. Laut Anwohnern spielen sich auf dem Platz in der Innenstadt noch schlimmere Szenen ab.

Stendal - Verkehrszeichen werden herausgerissen, Gullydeckel entfernt, Linden abgehackt, Wände beschmiert und Toilettentüren demoliert. Diese Szenen auf dem Winckelmannplatz in Stendal beschreibt Karlheinz Kittel in einem Leserbrief an die Volksstimme. Dass Ordnungsamt und Polizei nichts dagegen unternehmen würden, ist nur einer von vielen Vorwürfen in dem Schreiben.