Stendal - An dem Ort des Abschieds, an dem einst Leichen vor der Bestattung aufgebahrt wurden, ist ein Ort der Begegnung entstanden. Engagierte Heerener haben die Leichenhalle auf dem Friedhof in ehrenamtlicher Arbeit zu einem „Café Häuschen“ umgebaut. Was dort geplant ist.