Leichtathleten in Tangerhütte suchten ihre Stadtmeister

Tangerhütte - Während auf dem Sportplatz in Tangerhütte 15 Erwachsene um das „große Sportabzeichen“ kämpften, zeigten 45 Kleine zwischen drei und sechs Jahren in der Turnhalle jede Menge Einsatz für Urkunden und Abzeichen. Die Kindergartenkinder stellten unter Beweis, dass auch sie schon Spaß am Toben, Klettern, Spielen, Laufen und Werfen haben. Begleitet wurden sie dabei von denen, die vor mehr als 15 Jahren als erste Leichtathletik-Kindergruppe im SV Germania Tangerhütte an den Start gegangen waren.