70 Jahre Vereinsbestehen feiern am Sonnabend, 22. Juni, die Mitglieder des Tangermünder Wassersportvereins (TWV). Und sie laden alle, die Interesse am Verein, am Wasser, am Miteinander haben, dazu ein, dabei zu sein. Von 10 bis 18 Uhr bieten die Wassersportler ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.