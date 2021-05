Leitsystem für Blinde in Stendal in Diskussion

Aktuell wird darüber diskutiert, ob in der Breiten Straße in Stendal ein Blindenleitsystem in den Gehweg eingebaut wird. Am Schadewachten wurde das System bereits installiert.

Stendal - Der Stadtrat in Stendal stimmt in der kommenden Woche darüber ab, ob in der Breiten Straße ein Blindenleitsystem installiert wird. Das teilt Armin Fischbach, Pressesprecher der Stadt Stendal, mit. Die Fraktion SPD/FDP/Ortsteile stellten einen entsprechenden Antrag. Ein Leser wandte sich mit der Frage an die Volksstimme, ob in der Einkaufsstraße ein Blindenleitsystem installiert wird. Denn in den neugepflasterten Gehweg im Schadewachten ist das System bereits eingebaut. Votieren die Ratsmitglieder für den Antrag, werde das zuständige Fachamt ein Blindenleitsystem planen und dann umsetzen, sagt Armin Fischbach weiter.

Blindenleitsystem macht Stendal attraktiver für sehbehinderte Bürger

Frank Brehmer, Landesbeauftragter für Umwelt und Verkehr im Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen-Anhalt, hofft auf Zustimmung der Stadtratsmitglieder. „Ich habe Stendal als recht aufgeschlossen erlebt“, begründet der 58-Jährige aus Schönebeck, der selbst blind ist. Das Leitsystem würde Stendal für sehbehinderte Bürger attraktiver machen. „Das System macht mich in der Stadt unabhängig und ich finde leichter den Weg zu den Geschäften“, untermauert Frank Brehmer das Vorhaben. Die Noppen- und Rillenplatten könnten bei den Arbeiten in der Breiten Straße leicht eingebaut werden.