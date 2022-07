Verabschiedung Leitungswechsel am Landesbildungszentrum für seh- und körperbehinderte Kinder in Tangerhütte

Nach elfeinhalb Jahren als Schulleiterin des Landesbildungszentrums in Tangerhütte gab es am letzten Schultag noch einmal eine große Show für Johanna Kunz. Mit Liedern, Gedichten und einem Wunschzettelbaum nahmen Schüler und Wegbegleiter Abschied. Ihre Nachfolgerin wird formal am 1. Januar die Leitung der Einrichtung übernehmen.