Lichttage in Stendal: Was es wo zu sehen gibt

Am 21. Oktober beginnt die siebte Auflage der Stendaler Lichttage. Sie dauern erstmals eineinhalb Wochen und ziehen sich über die kompletten Herbstferien. Es gibt drei Aktionsorte in der Poststraße und einen in der Hallstraße.

Die Künstlerin Sonja Yakovleva (2. von rechts) hat an den vergangenen Tagen ihren großformatigen Scherenschnitt in eines der Hoffenster der Stendaler Kreissparkasse an der Poststraße geklebt. Das Fenster wird von innen beleuchtet.

Stendal - Mit Sonja Yakovleva, Sigrid Sandmann und Laurenz Theinert gestalten drei Künstler die siebten Stendaler Lichttage, für die die Veranstaltungsreihe kein Neuland ist. Alle drei waren schon dabei. Und alle drei sind wieder gern mit dabei – mit neuen Kunstwerken, neuen Ideen und an neuen Orten. Wegen Corona gibt es dieses Mal keine Innenarbeiten. „Wir haben Orte ausgesucht, an denen die Leute vorbeigehen und an denen sie verweilen können“, sagt Herbert Cybulska, von Anfang an künstlerischer Leiter der Lichttage. Verweilen ist geboten, „denn die Dinge erschließen sich erst, wenn man länger hinschaut.“