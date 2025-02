Stendal - Die Mitglieder des Lions-Clubs würdigten auf ihrem Neujahrsempfang 2025 im Hotel „Schwarzer Adler“ wieder Einrichtungen und Vereine aus Stendal und Osterburg für ihre Arbeit und ihr ehrenamtliches Engagement.

Dafür verteilte der Präsident des Lions-Clubs, Reiner Verenkotte, am 7. Februar Spenden-Schecks im Wert von je 1.000 Euro. „Denke nicht darüber nach, was die Gesellschaft für dich tun kann, sondern daran, was du für die Gesellschaft tun kannst“, sagte Reiner Verenkotte in seiner Eröffnungsrede. Die vier Vereine, die sich in diesem Jahr über den Geldregen des Lions Clubs freuen können, folgen dieser Einstellung. „Es sind alles Bürger, die sich mit großer Leidenschaft dem Ehrenamt verschrieben haben und mit ihrem Engagement der Gesellschaft dienen. Dafür sage ich Danke und habe die Bitte: Macht weiter so.“

Einer der Vereine, die einen Scheck erhalten, ist der Tanzverein Popcorn aus der Hansestadt. Übungsleiterin Elfi Baumann bedankte sich für die großzügige Spende. Das Geld soll in neue Tanzkostüme investiert werden. Die Ganztagsgrundschule in Stendal möchte ihre Spende nutzen, um eine Klassenbibliothek einzurichten. „Die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern wird leider immer schwächer. Mit diesem Projekt wollen wir dem entgegenwirken“, sagt Lehrerin Ariane Seidel.

Das Markgraf-Albrecht-Gymnasium in Osterburg profitiert von der 1.000-Euro-Spende an den Verein Fußball-Soccer Osterburg. Auf dem Schulhof soll ein eingezäunter Fußballplatz entstehen. „Bisher haben wir eine freie, matschige Fläche und es gab schon Ärger mit Anwohnern. Schule ist kein Ort für schlechte Laune, daher freuen wir uns sehr über die Spende“, sagt Schulleiterin Elke Hein. Die Arche Stendal möchte ebenfalls ihr Geld in einen Fußballplatz investieren. „Die Kinder wird es freuen“, sagt Leiter Mario Tiesies.

Für die musikalische Untermalung sorgten an dem Abend Kristina Kischinski am Klavier und Lennart Steffens mit der Trompete von der Musik- und Kunstschule Stendal.