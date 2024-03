Der Joker-Club in Stendal feiert sein Comeback nach Renovierung mit der legendären "Klangphase". Wie Techno-Legenden und frisches Design den Club neu beleben.

Mit Video: Neueröffnung in der Altmark - Club feiert mit Loveparade-Star Dr. Motte

Die Tanzfläche im Joker-Club in Stendal: DJs legen nicht länger auf einem Podest auf, sondern sind näher am Publikum. Raumtrenner begrenzen die Tanzfläche und dienen als Ablagefläche.

Stendal - Das Joker in Stendal erlebt eine Renaissance. Der Club wurde von Grund auf renoviert und hat sich am Wochenende mit der Technoparty „Klangphase“ das erste Mal im neuen Look präsentiert.

Technoparty: Joker-Club in Stendal pünktlich zur Klangphase renoviert. (Kamera: Mike Kahnert, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das Joker befindet sich direkt unter dem Festsaal des Hotels Schwarzer Adler am Marktplatz in Stendal. Mit der Corona-Pandemie ist es ruhig geworden um den Club. Der ehemalige Geschäftsführer zog sich zurück. Hotel-Chef Rico Festerling hat jemand Neues gesucht. Gefunden hat er die „Klangphase“-Macher Jan Petzold und Sebastian Brandenburg, um dem Joker neues Leben einzuhauchen.

Joker-Club Stendal mit neuer Licht- und Musikanlage

„Eine neue Lichtanlage, eine neue Musikanlage sind drin. Das DJ-Pult wurde nach vorne gezogen“, sagt Jan Petzold. „Wichtig ist heutzutage, dass sich die Gäste nahe dran fühlen an den Künstlern.“ Vorher haben die DJs von einem Podest aus auf die Menge hinabgeschaut. Jetzt befinden sich die Künstler auf Augenhöhe mit den Clubbesuchern.

Das Joker in Stendal ist renoviert worden. Beispielsweise wurde eine Bar komplett abgebaut und an neuer Stelle in neuem Design wieder aufgebaut. Foto: Mike Kahnert

Aber das ist nur der Anfang der Änderungen. Die Bar, die sich früher zwischen Tanzfläche und Raucherbereich befand, wurde abgebaut und am Rand des Clubraums in neuem Design wieder aufgebaut. Das Joker wirkt weniger verwinkelt.

Klangphase in Stendal: Der Festsaal des Hotels Schwarzer Adler war am 1. März 2024 bis zum Rand gefüllt. Foto: Mike Kahnert

Damit der freigewordene Bereich vor der Tanzfläche nicht komplett leer bleibt, wurden Raumtrenner aufgestellt. Sie begrenzen den Tanzbereich und dienen gleichzeitig als Ablagefläche.

Besonders wichtig für Jan Petzold: die Toiletten. Die Sanitäranlagen wurden erneuert, die Wände gestrichen, die Räume von Grund auf gereinigt. Die Club-Betreiber wollen, „dass der Gast sich wohlfühlt“, sagt der 41-Jährige.

Technoreihe „Klangphase“: Bekannte DJs legen in Stendal auf

Ob sich die Besucher im Joker wohlfühlen, wurde am Freitag getestet. Die Technoreihe „Klangphase“, die 2014 an der Elbpromenade in Tangermünde ihren Ursprung hatte, fuhr sinnbildlich große Geschütze auf. DJ-Legende Dr. Motte, Mitbegründer der Loveparade, und Thomas Lizzara, „Klangphasen“-DJ der ersten Stunde, waren die beiden Hauptakteure in dieser Nacht.

DJ-Legende Dr. Motte heizt im Stendaler Festsaal den Besuchern der Klangphase ein. Foto: Mike Kahnert

Das Gesamtpaket aus renoviertem Joker, „Klangphase“ und DJ-Aufgebot hat augenscheinlich gezündet. Start der Party war 22 Uhr. Bereits 23 Uhr waren Club und Festsaal des Hotels Schwarzer Adler so weit gefüllt, dass die Veranstaltung als Erfolg verbucht werden könnte. Doch vor den beiden Einlässen war ein Ende der Schlangen noch längst nicht abzusehen. Der Marktplatz wurde von vielen Gästen als Parkfläche für ihre Autos verwendet.

DJ Thomas Lizzara hat bei der Klangphase in Stendal aufgelegt. Er zeichnet sich den Organisatoren zufolge dadurch aus, immer gute Laune zu verbreiten. Foto: Mike Kahnert

Auf drei „Floors“ – Tanzflächen – haben sich die feierwütigen Menschen verteilt: Joker-Club, Festsaal und Frauenzimmer. Was sie nicht gesehen haben: Bis zur letzten Minute vor der Eröffnung waren die Veranstalter mit der Renovierung und dem Dekorieren beschäftigt. Selbst die DJs haben sich mit eingebracht.

Nächste Party in Stendal mit „Gestört aber GeiL“ im April

So hat der Letzlinger Künstler „Glüxxkind“ dem Frauenzimmer – einem Nebenraum des Festsaals – seinen eigenen Stempel aufgesetzt. Stofflampenschirme, wie man sie sonst nur in den Wohnzimmern der Großeltern findet, haben die wohlige Atmosphäre des Frauenzimmers abgerundet. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert. Und nach der Megaparty ist vor der Megaparty.

„Als Nächstes kommt nach Stendal: ‚Gestört aber GeiL‘“, sagt Jan Petzold. „Wir sind wirklich stolz, dass wir sie dabei haben.“ Während die „Klangphase“ am Freitag in Stendal stattfand, hat das DJ-Duo zum 22. Geburtstag des Flash Clubs in Osterburg aufgelegt.

Freunde der wilden Partyabende hatten also die Wahl: Stendal oder Osterburg? Wer „Gestört aber GeiL“ verpasst hat, kann sie am Sonnabend, 27. April, im Joker in Stendal erleben.