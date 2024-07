Kremkau. - Im Rahmen des Jubiläumsjahres 800 Jahre Kremkau findet am Sonntag, 18. August, in der Dorfkirche eine sommerliche Serenade mit dem traditionsreichen Kantaten-Chor aus Magdeburg statt. Beginn ist 16 Uhr und der Eintritt ist frei.

Die Formation aus der Landeshauptstadt wurde schon 1959 gegründet, und über 100 Mitglieder gestalten jährlich mehrere Konzerte und Gottesdienste. Dieser Chor unter Leitung des Kirchenmusikdirektors Tobias Börngen hat im Jahr 2024 eine Welturaufführung in Magdeburg über die Geschichte der Stadt, die Reformation und den christlichen Glauben aufgeführt, der Titel lautete „Die Himmelsleiter“ – 500 Jahre Reformation.

Lesen Sie auch: Ninja Warrior made in Stendal: Parcours-Bau mit Hindernissen

Dieses viel beachtete Werk vom Komponisten Barry Jordan mit dem Text von Giselher Quast, war eines der Höhepunkte des musikalischen Jahres in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Zweimal war der Kantaten-Chor schon in der Kremkauer Kirche auf Gastspielreise und immer gab es eine überdurchschnittlich hohe Resonanz beim Publikum. Anlass dieses 3. Konzertes ist die 800-Jahr-Feier der Gemeinde Kremkau.

Der Eintritt ist frei

Alle Musikbegeisterten freuen sich schon auf das Konzert am 18. August und es ist sicher nicht verkehrt, sich schon vor 16 Uhr einen Platz in der Kirche zu sichern. Die Karten für Auftritte des Kantaten-Chor kosten bei den Konzerten in der Pauluskirche in Magdeburg von 15 Euro aufwärts, also nutzen sie diese Gelegenheit diesen erfolgreichen und bekannten Klangkörper in der Altmark kostenlos zu genießen.

„Da meine Frau schon seit Jahrzehnten dem Chor angehört und ich viele technische Arbeiten, wie Programm- und Kartenverkauf für den Chor übernehme, habe ich schon unzählige Konzerte gehört und bin immer wieder begeistert von der vollen Klangfülle. Diese Chortradition liegt in der Familie meiner Frau verankert, denn ihr Vater war schon von 1959 an aktives Chormitglied", erklärt Helmut Block. Es gibt auch einige bekannte Sänger im Chor. So gehörte der damalige Oberbürgermeister von Magdeburg, Dr. Willi Polte, viele Jahrzehnte dem berühmten Klangkörper an.

Lesen Sie auch: Tangermünde: Abenteuer im Herzen der Altmark

Nach dem Konzert in der Kirche gibt es reichlich Gelegenheit mit den Mitgliedern des Kantaten-Chores ins Gespräch zu kommen, denn auf dem Grundstück der Familie Block gleich neben der Kirche (ehemaliges Pfarrhaus) erwartet Chor und Gäste des Konzertes Getränke und interessante Gespräche.

Nachmittag voll Harmonie

„Wir würden uns freuen viele Gäste zum Konzert begrüßen zu können. Auch wenn der Eintritt frei ist, bleibt es jedem Konzertbesuche überlassen einen kleinen Obolus für die Kirche und für den Kantaten-Chor zu spenden", erklären Helmut und Ingrid Block. In den letzten Jahren waren die Konzerte des Kantaten-Chores immer gut besucht und alle Besucher lobten die besondere klangliche Qualität dieser Veranstaltungen.

Die Auswahl der musikalischen Stücke richtet sich an ein breites Publikum, es wird viel Bekanntes zum Vortrag gebracht, denn es ist eine sommerliche Serenade voll von Leichtigkeit und Frische. Lassen sie sich überraschen und genießen sie diesen Nachmittag voll Harmonie, musikalischer Kunst und mit einem kulinarischen Abschluss.

Nach einer guten Stunde voll mit kulturellem Genuss erwarten die Besucher Getränke mit und ohne Alkohol in gemütlicher Runde und die Möglichkeit über das Erlebte zu reden, denn Gespräche über Kunst und Musik runden den Nachmittag erst richtig ab.