Mahlpfuhler Dorfgemeinschaft weiht neues Spielgerät ein

Im Tangerhütter Ortsteil Mahlpfuhl konnten die Kinder des Ortes jetzt ihr neues Spielgerät in Beschlag nehmen. Es hat rund 9500 Euro gekostet und wurde mit EU-Mitteln gefördert.

Der neue Spielplaz in Mahlpfuhl wurde von den Kindern eingeweiht.

Mahlpfuhl - Birgit Schulze

Mit Luftballons, Grillwurst und einer großen Kinderschar weihte der Verein „Mahlpfuhler Dorfgemeinschaft“ jetzt den neuen Spielplatz im Rundling des keinen Ortsreils von Tangerhütte ein. Mit dabei war auch Tangerhüttes Ortsbürgermeister Gerhard Borstell, der das Fest privat bezuschusste.

Lange hatten sich die Mahlpfuhler ein richtiges Spielgerät gewünscht und über eine Förderung aus der EU-Gemeinschaftsinitiative „Leader“ ging dieser Wunsch nun in Erfüllung . Geplant waren zuerst knapp 7500 Euro (davon 5600 Euro als Fördermittel aus der EU-Gemeinschaftsintitaive Leader), am Ende kostete das neue Multi-Funktions-Spielgerät aus Robinienholz dann aber doch rund 9500 Euro, die Eigenmittel würden aus Spenden und Eigenmitteln der Ortschaft finanziert, erklärt die Verwaltung in Tangerhütte auf Nachfrage.

Andrea Osinsky, Vorsitzende des Dorfvereins, sprach bei der Einweihung am Freitagabend davon, dass der Platz, der erst 2019 vom Ortsrand in die Dorfmitte verlegt worden war, in den nächsten Jahren vielen Kindern zugute kommen und möglichst lange halten solle.