Das Männerballett des Wahrburger Carneval Clubs tritt bei der Landesmeisterschaft in Staßfurt an. Worauf die Tänzer bei der Vorbereitung besonders achten.

Das Männerballett des Wahrburger Carneval Clubs (WCC) bereitet sich im Haus der Vereine in Stendal auf die Landesmeisterschaft am 5. April 2025 in Staßfurt vor.

Wahrburg - „Einmal zum Aufwärmen mit Musik“, ruft Trainerin Jaqueline Röhl. Die Unterhaltungen verstummen. Klänge aus dem Disney-Film „Vaiana“ füllen den Probenraum im Obergeschoss des Hauses der Vereine in Stendal. Zehn Männer schreiten auf die Tanzfläche, sie vertreten die Altmark bei der Landesmeisterschaft im Männerballett. Die Männer stellen sich in zwei Reihen mit gleichmäßigem Abstand zueinander hin. Das Training des Männerballetts „no plan“ vom Wahrburger Carneval Club (WCC) beginnt. Bis zum großen Auftritt am Sonnabend, 5. April, bei der Landesmeisterschaft in Staßfurt, muss jeder Schritt sitzen.