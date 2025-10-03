Acht Transporthubschrauber überfliegen bei Seehausen den Kreis Stendal. Sie gehören nicht zur Bundeswehr. Was ist ihr Zweck und wohin sie unterwegs sind.

Acht solcher Chinook-Hubschrauber sind am Mittwoch, 1. Oktober, über Seehausen geflogen.

Seehausen. - „Alter!“, kommentiert ein Mann ein Video aus Seehausen. Zu sehen sind nacheinander acht große Hubschrauber mit zwei Rotoren, je einen am Bug und einen am Heck. Wer fliegt da und mit welchem Ziel? Das Video wird in den sozialen Medien geteilt, wilde Spekulationen machen die Runde, bis zu einem Kriegseinsatz.