Ministerpräsident Haseloff nascht vegane Schokolade in und aus Tangermünde

Tangermünde ist für Schokolade bekannt. Nicht nur wegen „Feodora“ – der bekannten Marke aus dem Hause Zucker-Meyer. Noch heute wird hier süße Vielfalt produziert. Davon überzeugte sich am 4. April Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Tangermünde - Reiner Haseloff kennt und liebt Tangermünde. In der Vergangenheit führte ihn gern ein Kurzurlaub mit seiner Frau in die Burganlage oberhalb der Elbe. Gestern allerdings war er im Rahmen einer sogenannten Wahlkreisbereisung in der Kaiser- und Hansestadt zu Gast.