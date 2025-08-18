Mit Handzetteln in der Art des großen Aufstellers haben die Organisatoren des Flohmarktes inzwischen die meisten Haushalt der Stadt versorgt und so auf die Aktion am Sonnabend aufmerksam gemacht.

Tangermünde. - Mehr als 50 Bewohner des Lorenzschen Feldes in Tangermünde haben sich bereits angemeldet. Sie wollen dabei sein, wenn es am Sonnabend, 23. August, von 10 bis 15 Uhr heißt: „Flohmarkt quer durchs Lorenzsche Feld“.

Und alle anderen der mehr als 200 Haushalte sind herzlich dazu eingeladen, sich ebenfalls an dieser Aktion zu beteiligen. Unter https://flohmarkt-quer-durchs-lorenzsche-feld.jimdosite.com/ ist es möglich, dass sich weitere Bewohner des Eigenheim-Areals dafür anmelden. Sind sie angemeldet, können sie auf den großen Infotafeln, die am Aktionstag aufgestellt werden, mit genannt werden. Die Besucher finden auf diese Weise jeden, der etwas anbieten möchte. Alte Schätze und nützliche Dinge aller Art, die im Haushalt, in Garage, Dach oder Garten lagern, sollen einen neuen Eigentümer finden.

Außerdem warten die Organisatoren des mittlerweile dritten Flohmarktes mit einem spannenden Programm für Kinder auf. Hüpfburg, Kinder-Yoga, Kinder-Schminken und eine Fußball-Wand wird es geben – Familien sind also willkommen. Außerdem gibt es Essen und Trinken zwischen dem oberen und unteren Abschnitt des Lorenzschen Feldes. Über Radwege ist das Areal erreichbar. Geparkt werden kann auf dem Platz in der Lüderitzer Straße.