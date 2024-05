„Mit Herz und Holly“: So liefen die Dreharbeiten in Stendal

Am Hauptbahnhof in Stendal wurden Szenen für die ZDF-Filmreihe "MIt Herz und Holly" gedreht.

Stendal - Emsiges Treiben am späten Abend auf dem Hauptbahnhof in Stendal. Wagen mit schwerer Technik werden hin und her geschoben, große Scheinwerfer aufgebaut. In kurzer Zeit verwandelt sich der Bahnhofsvorplatz in einen Drehort für die ZDF-Filmserie „Mit Herz und Holly“. Plötzlich wird der Vorplatz taghell. Alle sind bereit. Die Kamera läuft. Action.