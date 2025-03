Anwohner beschweren sich über mehreren Müllecken in Stendal. Der Ärger wächst, weil scheinbar seit Jahren nichts unternommen wird, um das Problem in den Griff zu bekommen. So reagieren Stadt und SWG.

An der Stadtseeallee in Stendal liegt immer wieder Müll herum. Anwohner sind verärgert.

Stendal - Wütend meldet sich ein Stendaler am Leser-Telefon der Volksstimme. Er ist Anwohner im Stadtseegebiet 1 und ärgert sich schon „seit Jahren“ über mehrere Dreck-Ecken in seinem Stadtteil. „Überall liegt Müll herum, und es wird nichts dagegen unternommen. Es ist ein Elend“, hadert er. Gemeinsam mit dem Rentner schaute sich die Volksstimme einige Müllecken in Stendal an.

Zunächst geht es zu einem Parkplatz an der Adam-Ileborgh-Straße gegenüber des Netto-Marktes. Auf und um den Parkplatz herum liegt überall Verpackungsmüll. „Der wird von dem Wind schön weitergetragen“, sagt der 73-Jährige. Er habe schon des Öfteren Tiere gesehen, die sich an dem Müll zu schaffen machen und ihn dann mitnehmen. Kleidung wie beispielsweise alte Schuhe und ein ausrangierter Schreibtischstuhl liegen ebenfalls herum. „Das sieht hier seit Jahren schon so schlimm aus. Ich habe den Eindruck, dass sich niemand dafür verantwortlich fühlt. Es ist unzumutbar.“

Ein paar Meter entfernt geht die Verschmutzung weiter. In der Nähe der Action-Filiale an der Stadtseeallee sieht es nicht viel besser aus. Trotz vorhandener Mülleimer sind hier und in der Parkanlage dahinter vermehrt Papier, Plastik und Kartons verstreut. „Ich kann das einfach nicht verstehen. Es kann doch nicht so schwer sein, dass die Stadt sich darum kümmert und einen Trupp vorbeischickt, der das mal schnell wegräumt“, sagt der Stendaler. Er habe sich des Öfteren an die Stadt gewandt und über Müll in Stadtsee 1 informiert, aber viel passiert sei nicht, sagt er kritisch.

Müll in Stendal: Problem besteht schon lange

Im Rathaus sind die verdreckten Stellen bekannt. „In der gesamten Hansestadt Stendal und den dazugehörigen Ortsteilen gibt es immer wieder solche Müllecken. Einige sind seit Jahren an derselben Stelle, andere variieren“, heißt es auf Volksstimme-Nachfrage aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

Neben Verpackungsmüll wird auch alte Kleidung wie Schuhe an einem Parkplatz an der Adam-Ileborgh-Straße in Stendal illegal entsorgt. Foto: Leon Zeitz

Wenn eine verunreinigte Stelle bekannt wird, wird eine Müllanzeige angefertigt. Müll wird entweder von Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes bei Streifgängen entdeckt oder mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung.

Soweit kein Verursacher ermittelt werden konnte, wird der Grundeigentümer ermittelt. „Bei Flächen in städtischem Besitz innerorts erfolgt die Beauftragung des Bauhofes zur Beräumung des Abfalls. Bei Flächen im Privatbesitz beziehungsweise bei Abfällen, die auf einem Grundstück außerhalb der Stadt wie im Wald abgelagert wurden, erfolgt eine Weiterleitung der Anzeige an den Landkreis Stendal als zuständige Abfallbehörde.“

Sofern die Stadt für die Beräumung zuständig ist, also wenn der Müll auf städtischen Flächen innerhalb der Stadt liegt, wird der Müll „zeitnah vom Bauhof beräumt“. Der Parkplatz an der Adam-Ileborgh-Straße fällt in den Zuständigkeitsbereich der Stadt.

„Die Kapazitäten lassen es jedoch nicht zu, dass die Stadt auch auf den Flächen tätig wird, für die sie nicht zuständig ist.“ Da die Zuständigkeiten im Abfallrecht klar geregelt sind, ist ein Tätigwerden der Stadt nicht in jedem Fall möglich, auch nicht für „kurze Einsätze“. Aus einem kurzen Einsatz werden dann immer mehr und umfangreichere Einsätze. „Die Stadt als nicht zuständige Behörde hat keine Möglichkeiten, diese Kosten umzulegen, so dass das Geld an anderer Stelle fehlen würde.“

Mehr Mülleimer und zusätzliche Reinigungen

Für die Fläche in der Nähe der Action-Filiale ist die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) verantwortlich. „Die Müllproblematik in diesem Bereich ist uns seit Jahren bekannt“, teilt Franziska Ballhause von der SWG mit. Mehrere Schritte wurden eingeleitet, um dem Problem Herr zu werden. „Dazu gehören das Aufstellen zusätzlicher Mülleimer, die Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten für Zigaretten sowie eine monatliche Zusatzreinigung.“

Trotz vorhandener Mülleimer liegt Abfall herum. Foto: Leon Zeitz

Dass der Bereich im Stadtseegebiet immer wieder verschmutzt wird, darin sieht die SWG eine Mitschuld bei der Stadt. „Der Müll entsteht vorrangig auf einer Fläche, die im Eigentum der Stadt Stendal steht, wird vom Wind jedoch teilweise auf Flächen der SWG geweht“, so Franziska Ballhause.

Die Stadt Stendal habe eine Fachfirma mit der regelmäßigen Reinigung beauftragt, die den Müll dreimal wöchentlich entfernt. Der betroffene Müllplatz der SWG werde im 14-tägigen Rhythmus gereinigt.

„Und was sagt der Oberbürgermeister zu den Dreck-Ecken in seiner Stadt?“, möchte der Stendaler wissen, der sich an die Volksstimme gewandt hat. Bastian Sieler (parteilos) reagiert auf Nachfrage folgendermaßen: „Saubere Straßen und Plätze hängen nicht nur von einer funktionierenden Straßenreinigung, sondern auch vom Benehmen jedes Einzelnen ab. Niemand hat es nötig, den Abfall illegal zu entsorgen. Wir haben eine gut funktionierende Abfallentsorgung im Landkreis Stendal.“