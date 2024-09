Ein Urteil des Bundessozialgerichts bringt die Personalsituation an deutschen Musikschulen durcheinander: auch in Stendal.

Die Musikschule in Stendal muss für 2025 schwierige personelle Fragen klären.

Stendal - Die Schlagzeilen rund um Deutschlands Musikschulen zeichnen ein düsteres Bild. „Freien Musikschullehrern in Berlin droht Arbeitslosigkeit“, schreibt der RBB. „Neue Regelung könnte Preise für Unterricht explodieren lassen“, titelt der MDR. „Gerichtsurteil zu Honorarkräften bringt öffentliche Musikschulen in Finanznöte“, heißt es im Politikjournal Rundblick Niedersachsen. Die Musikschule in Stendal ist ebenfalls gefordert, sich mit dieser Krise auseinanderzusetzen.