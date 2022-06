Muss man an der Ladestation für E-Autos im Schadewachten in Stendal Parkgebühren zahlen?

Die Stadtwerke Stendal haben eine neue Ladesäule in Stendal aufgestellt. Parkende Autos müssen in der Straße Schadewachten allerdings Parktickets ziehen.

In der Straße Schadewachten in Stendal steht ab sofort eine Ladesäule für E-Autos.

Stendal - Die Stadtwerke Stendal (SWS) haben eine Ladesäule für E-Autos am Montagabend in der Straße Schadewachten in Stendal aufgestellt. Das teilt Philipp Marggraf von den Stadtwerken mit. Die Ladestation befindet sich auf Höhe des Edeka-Supermarktes. Allerdings müssen in der Straße parkende Autos ein Parkticket ziehen. Gilt das auch für die Ladestation?