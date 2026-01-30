weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
13-mal Wohnung gekündigt Mutter von sechs Kindern kommen die Tränen - Gericht fällt Urteil zu Räumungsklage

Franziska Moratschke aus Stendal wurde ihre Wohnung 13-mal gekündigt. Seit 2023 kämpft ihre achtköpfige Familie gegen Missstände in der Lucas-Cranach-Straße und für ihr Recht, dort zu wohnen.

Von Andreas König und Mike Kahnert Aktualisiert: 20.02.2026, 10:19
Franziska Moratschke, Mutter von sechs Kindern, sind nach dem Prozess am Amtsgericht Stendal die Tränen gekommen.
Franziska Moratschke, Mutter von sechs Kindern, sind nach dem Prozess am Amtsgericht Stendal die Tränen gekommen. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - „Ich habe breite Schultern“, sagt Franziska Moratschke, aber ihre Nervosität ist spürbar. Die Mutter von sechs Kindern soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal geworfen werden. Der Prozess um die Räumungsklage am Amtsgericht Stendal endet am Montag, 16. Juni, tränenreich.