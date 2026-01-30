13-mal Wohnung gekündigt Mutter von sechs Kindern kommen die Tränen - Gericht fällt Urteil zu Räumungsklage
Franziska Moratschke aus Stendal wurde ihre Wohnung 13-mal gekündigt. Seit 2023 kämpft ihre achtköpfige Familie gegen Missstände in der Lucas-Cranach-Straße und für ihr Recht, dort zu wohnen.
Aktualisiert: 20.02.2026, 10:19
Stendal. - „Ich habe breite Schultern“, sagt Franziska Moratschke, aber ihre Nervosität ist spürbar. Die Mutter von sechs Kindern soll aus ihrer Wohnung in der Lucas-Cranach-Straße in Stendal geworfen werden. Der Prozess um die Räumungsklage am Amtsgericht Stendal endet am Montag, 16. Juni, tränenreich.