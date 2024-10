Der Stadtrat in Stendal stimmt für AfD-Antrag, Asylbewerber zur Arbeit zu verpflichten. Wo sie eingesetzt werden sollen und welchen Aufwand das für die Verwaltung bedeutet.

Stendal. - Die AfD-Fraktion möchte Stendal-Stadtsee mithilfe von Asylbewerbern verschönern. „Es ist keine Strafarbeit“, sagt Fraktionsvorsitzender Arno Bausemer in der Stadtratssitzung am Montag. Es folgt eine mehrheitliche Zustimmung für den AfD-Antrag. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Bedarf an Arbeitsmöglichkeiten zu prüfen, dem Landkreis zu melden und Asylbewerber dafür einzusetzen.