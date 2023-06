Der Deutsche Wetterdienst warnt für den 22. und 23. Juni vor Starkregen. In der Prignitz gilt Hochwasseralarm an Elbe-Nebenflüssen. Im Kreis Stendal gibt es keine Warnung.

Stendal - Starkregen mit mehr als 40 Litern Wasser je Quadratmeter. Das droht in der Nacht von Donnerstag, 22. Juni, bis Freitag, 23. Juni, in ganz Sachsen-Anhalt. Im Stendaler Nachbarkreis Prignitz in Brandenburg gab es am Morgen des Donnerstag, 22. Juni, bereits mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Für zwei Nebenflüsse der Elbe liegen schon Hochwasserwarnungen vor. Wie ist die Lage im Kreis Stendal?

Mehr zum Thema: DWD warnt vor Unwetter: Schwere Gewitter und Tornados in Sachsen-Anhalt erwartet

Solche Extremniederschläge lassen oft kleinere Flüsse zum reißenden Strom anschwellen. Dazu zählen Uchte, Tanger, Biese, Aland und Co. im Kreis Stendal.

Während es für die Stepenitz bei Meyenburg und die Dömnitz bei Pritzwalk bereits Hochwasserwarnungen gibt, herrscht für die Nebenflüsse der Elbe im Kreis Stendal noch Ruhe.

„Wir haben derzeit noch keine offizielle Hochwasserwarnung für den Kreis Stendal“, sagt eine Mitarbeiterin des Landesbetriebs für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt. Allerdings gebe es eine derartige Warnung für die Dumme im Altmarrkreis Salzwedel.

Die Situation könne sich jederzeit ändern. Ein Bereitschaftsdienst im Landesbetrieb würde im Falle einer Hochwasserwarnung den Landkreis Stendal informieren. Der wiederum würde auf die üblichen Meldewege zurückgreifen. Eine Warnung vor Starkregen gibt es allerdings für den Landkreis Stendal bereits.