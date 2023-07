Wenige Tage vor Baubeginn drohte der Autovermietung Harms in Stendal noch die dreiwöchige Zwangsschließung. Doch es konnte ein Kompromiss gefunden werden.

Nachtigalplatz in Stendal gesperrt - Glückliches Ende für Autovermieter

Die Zufahrten zum Nachtigalplatz in Stendal sind gesperrt. Auch in der Magdeburger Straße, wo sich die Autovermietung Harms befindet.

Stendal - Die Autovermietung Harms in der Magdeburger Straße kann auch während der Bauzeit am Nachtigalplatz öffnen. Eine Zufahrt werde für fast den kompletten Zeitraum der Bauarbeiten freigehalten, teilt Inhaber Wolfgang Harms auf Nachfrage mit.

Wie die Volksstimme berichtete, drohte der Autovermietung eine dreiwöchige Zwangspause, weil unter anderem die Straßendecke bis vor das Unternehmensgelände erneuert wird. Montagfrüh konnten sich Unternehmer, die Bauarbeiter und Land auf einen Kompromiss einigen. So wird die Autovermietung nur am 19. und 20. Juli nicht erreichbar sein. „Zwei Tage, das geht dann eben nicht anders“, sagt Wolfgang Harms und ist erleichtert, dass eine Lösung für das Problem gefunden werden konnte.

Die Autovermietung besitzt rund 50 Fahrzeuge: vom Pkw über Sprinter bis zum 7,5-Tonner. An guten Tagen werden bis zu 14 Fahrzeuge verliehen. An schwächeren Tagen etwa vier Autos, so Wolfgang Harms. 70 Prozent der Kunden seien Gewerbetreibende, die auch mal spontan ein Fahrzeug benötigen.