Die S1 hält unter anderem am Hochschulcampus in Stendal.

Stendal - Werktags im Halbstunden-Takt von Stendal nach Magdeburg, eine Verbindung mehr zwischen Stendal und Wolfsburg, angepasste Zeiten für den „Hans“ zwischen Stendal und Tangermünde: Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 10. Dezember, gibt es im Nahverkehr einige Veränderungen.

Eine davon ist das „Altmärker Y“, mit dem zwischen Stendal und Magdeburg ein halbstündiges Zugangebot geschaffen wird. Das wird mit der Überlagerung der Linien RE20 und S1 erreicht, informiert die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA). Seinen Namen hat das „Altmärker Y“ wegen der Strecken bekommen. Nach dem gemeinsamen Abschnitt zwischen Schönebeck/Bad Salzelmen und Stendal verzweigen sich diese nördlich der Hansestadt Y-förmig: Die S1 fährt weiter nach Wittenberge, der RE20 nach Uelzen. Beide Linien sind so versetzt, dass der Halbstunden-Takt zwischen Stendal und Magdeburg möglich wird. Die S1 und der RE20 verkehren künftig montags bis freitags stündlich.

Vom neuen Fahrplan des RE20 profitieren auch die kleinen Stati-onen in der Altmark, teilt die NASA mit: Pretzier, Fleetmark, Brunau-Packebusch und Kläden erhalten montags bis freitags stündliche Fahrtmöglichkeiten nach Uelzen, Salzwedel, Stendal und Magdeburg.

Am Wochenende verkehrt der RE20 alle zwei Stunden zwischen Magdeburg und Uelzen im Wechsel mit dem ebenfalls zweistündlichen neuen RE19. Der verkehrt stark beschleunigt und bietet mit kürzeren Reisezeiten in Magdeburg Anschlüsse zu den IC-Zügen Richtung Halle und Leipzig.

Mit der Einführung des „Altmärker Y“ werden die Fahrzeiten der RB33 zwischen Stendal und Tangermünde angepasst. Die Regionalbahn verkehrt künftig tagsüber in einem einheitlichen Stundentakt mit Abfahrten jeweils zur Minute 05 in Stendal und zur Minute 37 in Tangermünde.

Neu eingeführt werden montags bis freitags zusätzliche Fahrten von Wolfsburg (ab 9.50 Uhr) nach Stendal (an 10.51 Uhr) und von Stendal (ab 11.06 Uhr) nach Wolfsburg (an 12.08 Uhr). Damit wird eine „Taktlücke“ geschlossen. Tagsüber gibt es nun werktags einen durchgehenden Stundentakt. Die Fahrt 7.24 Uhr ab Wolfsburg hält ab dem Fahrplanwechsel zusätzlich in Uchtspringe, Vinzelberg und Möringen. Dafür entfällt die nachfolgende Fahrt Gardelegen (ab 8.22 Uhr) nach Stendal (an 8.51 Uhr).